Joven con cáncer necesita ayuda para iniciar un tratamiento

Viviana Oña, amiga del joven, se comunicó con InformateSalta para dar a conocer la situación. Hace tres meses que Juan Carlos Robles debió iniciar un tratamiento para luchar contra un cáncer, sin embargo no llegan los medicamentos.

“Primero le detectaron un tumor benigno en el riñón y luego pólipos cancerígenos en la vejiga. Necesitamos que nos colaboren con los medicamentos. La cooperadora asistencial prometió que el lunes le iban a conseguir los medicamentos pero él hace tres meses que está mal y no puede comenzar con el tratamiento”, contó.

Juan es padre de dos hijos, uno recién nacido. “La mujer no puede trabajar porque recién le hicieron la cesárea. No tienen recursos, no tiene obra social y él está muy dolorido. Necesitamos $5000 para comprar las pastillas hasta que salga su expediente”, manifestó la mujer.

Más allá de la ayuda económica, también piden colaboración con pañales, alimentos y vestimenta para sus hijos. Quienes puedan hacer algún aporte pueden comunicarse a los teléfonos 3874873631 -3875314786.