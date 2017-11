Increíble transformación: bajó 90 kilos por su fiesta de 15

Una adolescente mexicana logró bajar más de 90 kilos para su fiesta de 15 y asegura que ahora se siente otra persona.



Se trata de Dayana Camacho que pesaba 195 kilos y con voluntad y perseverancia logró cumplir su objetivo.



La niña se encontraba entra las personas más obesas del mundo, y la enfermedad la afectaba tanto que le costaba bañarse, vestirse y hasta colocarse unos zapatos.















Su familia la acompañó en la decisión de darle un giro a su vida y acudieron a los médicos.



Así, la menor se sometió a un bypass gástrico, y llegó a pesar 120 kilos. Esa cirugía le permitió controlar su apetito y con un plan de alimentación logró eliminar de su dieta las harinas, la comida chatarra y las gaseosas.









“Yo pesaba 195 kilos, mi mamá pidió ayuda, el doctor se enteró y se ofreció a ayudarme. Bajé 90 kilos. Estoy muy agradecida con el doctor Castañeda. Ya puedo caminar bien, ponerme zapatillas y vestidos”, expresó Dayana.









Además, la joven dijo que no hace terapia, aunque no descarta la idea de empezar: “No voy con ninguna psicóloga, pero hay veces que siento que es necesario: cuando me da ansiedad y la mente me dice ‘comé, comé, comé’. Esto no es seguido, y cuando me sucede procuro tomar agua”.















Luego de un arduo trabajo, la niña lució su mejor sonrisa en su celebración de los 15 años.