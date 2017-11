Parodi inició la transición con Fernando Yarade, quién asumiría en 10 días

El ex Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Parodi, explicó que la demora obedece a que el gobernador debe enviar la ley de ministerios a la Legislatura para su aprobación. Dijo que ya trabaja junto a Fernando Yarade en la transición del cargo. Mirá el VIDEO.

Tras confirmar su renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Parodi, ante las cámaras de InformateSalta, señaló que los nuevos funcionarios asumirán recién en la semana del 13 de noviembre porque tal como lo anunció el gobernador Urtubey, debe aprobarse la ley de ministerios con las modificaciones correspondientes.

En ese sentido, explicó que aprovecharán ese lapso para trabajar en la transición. “Uno está dispuesto al igual que el resto de los ministros que dejan su función en colaborar en todo lo que haya que hacer para los que lleguen sean exitosos, para que les vaya bien, porque el éxito de ellos, es el éxito de todos los salteños”, sostuvo.

En ese marco, explicó que el trabajo de la jefatura básicamente consiste en coordinar todas las áreas de gobierno. “Fue concebida hace un par de años con el objeto de amalgamar el gobierno, no tienen que haber compartimientos separados que piensen que ellos son un área determinada, está todo entrelazado, todo lo que uno hace en un área de gobierno tiene un impacto en las otras y un corte transversal en materia económica”.







Además explicó que ya se reunió con su sucesor en el cargo, Fernando Yarade, a los fines de transmitirle lo que se venía llevando adelante. “Claramente tiene conocimiento, y formación en lo que significa administración pública, no es alguien que tiene que tomar un tiempo de aprendizaje para conocer como funciona esto me parece que obviamente tendrá mucho para aportar, me merece un respeto profesional”, dijo.

Por último, también se refirió al alejamiento de Juan Pablo Rodríguez del Gabinete y explicó que se optó por una fusión entre los ministerios de Gobierno y Derechos y Justicia, por lo cual era necesario cambiar el perfil de quien conduce. “Esas decisiones las toma el gobernador uno las respeta, me parece que si el eligió será porque entiende que era lo mejor”, finalizó.