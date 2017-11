“Cambiar el gabinete muestra la idea real de generar soluciones en estos dos años”

El economista Emiliano Estrada, quien fue anunciado por el gobernador Juan Manuel Urtubey como nuevo ministro de economía de la provincia, destacó en #MediodiasDelPlata que "esta decisión del Gobernador de hacer cambios en el gabinete muestra la idea real de generar soluciones en estos dos años y no simplemente esperar que transcurran".

Estrada, quien dirige la consultora financiera Ficonomics, remarcó que "lo veo a Urtubey entusiasmado y con muchas ganas para lo que resta de su mandato, y eso sorprende gratamente" y señaló que “lo que hay que destacar se muestra en los ministros que eligió, incorporar a gente que se desempeñaba en ámbito privado para dar soluciones”, como el caso de Paula Bibini, Fernando Yarade y su caso. Además, entendió que es un proyecto a 2 años, "lo que suceda después, no me interesa y no hace bien a la gestión que los funcionarios estén pensando mucho tiempo para adelante, porque termina generando intereses personales que no suman al conjunto, que es lo que está tratando la provincia hoy", dijo.

Por otro lado, el autor de ‘Norte grande’ expresó que "asumo con una mirada responsable y la tranquilidad del apoyo del jefe de gabinete (Fernando Yarade) y del gobernador Urtubey", a lo que agregó que "tengo expectativas positivas de poder hacer bien las cosas, es un desafío sumamente grande poder aportar algo a la provincia". Y en cuanto a la previa, contó que "venía conversando mucho con José Urtubey y me acercó al gobernador".

Sobre este panorama de cambios en el gobierno, Estrada indicó que "el gobierno no cambia, sólo la impronta del equipo para optimizar el Estado", con lo que "buscamos dar la mayor cantidad de respuestas con la menor cantidad de recursos", expuso. También informó que "los números todavía no los conozco, pero si se que Salta está bastante complicada con el tema fiscal", ya que las reformas que hizo el gobierno nacional tuvo un impacto de 1500 millones de pesos menos para la provincia, por lo que es un momento importante de estar atento a lo que pasa con la reforma fiscal y tributaria", subrayó.

Las Cámaras legislativas tratarán esta semana el proyecto y "está previsto que los nuevos ministros asumamos cerca del 13, hasta que se apruebe la ley", manifestó. Y aunque todavía no se reunió con el ex ministro, pero piensa hacerlo esta semana.