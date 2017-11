Minera Alumbrera cerrará después de junio del 2018

Ámbito Financiero/ "El cese de las operaciones a cielo abierto será entre mediados y fines del año que viene", aseguró hoy el gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, a Catamarca Radio y Televisión Pública. Sin embargo, especificó que "se están llevando a cabos diversos estudios preliminares, con el objeto de lograr una continuidad en una etapa subterránea".



Bajo La Alumbrera es el principal y más importante yacimiento minero a cielo abierto del país, operando hace casi 20 años en Catamarca, y cuenta con 1.500 trabajadores aunque genera otros 1.500 empleos indirectos.



"Culmina así el ciclo de vida del emprendimiento minero tras la extensión en su periodo de vida útil, puesto que se proyectaba el cierre para fines del corriente año 2017", destacó Montaldi.



Precisó que los estudios para una continuidad en una etapa subterránea "son preliminares", con lo cual remarcó que "aún, no hay nada definitivo por el momento".



El ejecutivo destacó que desde hace un tiempo, hasta esta parte, prima "la preparación del personal sobre la finalización de la etapa productiva".



En la misma línea, sostuvo que "se trata de que todos nuestros empleados puedan mejorar sus herramientas de empleabilidad, es decir, que no solo sean empleables en el sector minero, sino también en otras actividades y por ello resalto y es muy importante las tareas de capacitación y concientización"



"Esto no es una sorpresa, es, si se quiere, la parte más antipática del ciclo minero" dijo el representante de la empresa Minera Alumbrera, agregando que "Todos sabíamos que el yacimiento Bajo la Alumbrera, terminaba en algún momento del año 2018".



A principios de julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán dispuso a través de una medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad de las mineras Bajo La Alumbrera y Bajo el Durazno, ubicadas en Andalgalá, provincia de Catamarca, hasta tanto se realicen informes periciales para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producidas.



A fines de ese mismo mes, el juez federal Ricardo Moreno ordenó la reanudación de las actividades en las minas.