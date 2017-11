El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, estuvo vinculado a un entramado de fondos offshore

La filtración de documentos Paradise Papers, que alcanza a autoridades de diferentes países, incluye al ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.

Al igual que en los Panama Papers, el Gobierno quedó involucrado en un nuevo escándalo financiero global.

Antes de ingresar a la función pública, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán.

Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares (se trata de un fondo en el que se exigía una inversión mínima de 1 millón de dólares para ingresar).

En su defensa, Caputo aseguró que se desvinculó de los fondos en los que aparece señalado, y que no figuran en su declaración jurada, antes de ingresar en la función pública y juró que no existe conflicto de intereses.

"No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana”, indicó.

Caputo aseguró que renunció a ambos fondos en diciembre de 2015, previo a la negociación que condujo con los fondos buitre, donde se les pagó la totalidad de lo que reclamaban.