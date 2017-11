Asamblea en Tránsito: “Pusieron GPS en las motos pero necesitamos balizas”

En principio, los inspectores solicitaron la instalación de balizas y sirenas en las motocicletas en las cuales se trasladan. También pidieron camionetas.

“Está bien que le hayan puesto GPS a las motos, pero tenemos otras necesidades más urgentes como que les pongan sirena y baliza para casos como ablación de órganos. Esta semana tenemos el simulacro de evacuación pos sismo, Tránsito tiene que ir abriendo paso a las ambulancias pero no tenemos sirenas, no tenemos baliza, no tenemos camionetas”, dijo el inspector Álvarez en AM840.











Otra solicitud planteada por los empleados de Tránsito es la de mejorar los sistemas de comunicación en el sector ya que los inspectores no tienen la facilidad de comunicarse directamente entre ellos.