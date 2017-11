Filman a escondidas a peluquero canino con un cliente: qué hizo

No todos en esta vida tenemos la suerte de tener un trabajo que realmente amamos y disfrutamos, de esos que no se sienten como un trabajo. Y pocos tenemos la suerte de cruzarnos con alguien que disfrute de cada segundo de sus tareas diarias, pues es un verdadero placer.



Este es el caso de un porteño llamado Luis Antonio Caballero, que trabaja con animales y lo disfruta a cada momento.



Luis es peluquero canino, y es dueño del Pet Shop Perritos Felices, un local ubicado en Buenos Aires. El nombre del local es mucho más que una invitación del marketing. Pues dentro de este lugar, los perritos, así como su dueño, son felices. Y hay un video que lo comprueba.



Todo su entorno sabía que este hombre era feliz en su trabajo, pero ahora lo sabe todo el planeta gracias a su mujer, Gabriela, que lo filmó mientras bañaba a un pequeño caniche blanco. El video es realmente hermoso y muestra mucho más que a un perrito feliz.



En las imágenes podemos ver que Luis disfruta del baño, al igual que el caniche, mostrando el amor que este hombre tiene por su trabajo y por sus clientes, que reciben un tratamiento verdaderamente especial.



El video, que fue originalmente posteado en la página de Facebook del Pet Shop, muestra cómo se divierte el hombre bailando y cantando con el perrito mientras le da un baño.



Mientras escuchan “Love Shack” de B52, tanto el peluquero como el perro disfrutan del baño mientras bailan felices. Todo termina cuando Luis mira a su esposa y se da cuenta que está siendo filmado.







“Me fui a hacer un té y cuando volví lo encontré a Luis bailando. No se dio cuenta que yo estaba ahí, entonces tomé mi celular y empecé a grabarlo” contó Gabriela, quién asegura que así son todos los días en el local.



Cuando no está saltando, bromeando y arreglando el pelaje de sus caninos clientes, está en la calle buscando perros y gatos callejeros para conseguirles una familia.Luis ama su trabajo. No hay duda que disfruta haciéndolo y que se desvive por los animales; y toda la familia es así, todos están dedicados a los perros.



Muchas veces se habla de la crueldad con la que tratan los peluqueros caninos a sus clientes, pero pocas de gente valiosa como Luis, que no sólo brinda un buen servicio, sino que además lo hace con amor.