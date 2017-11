Paro Gasnor: “Durante años nos degradaron el sueldo”

Los empleados de Gasnor están realizando un paro por 24 horas pidiendo la reapertura de las paritarias y un extra del 15% asegurando que “durante años nos degradaron los sueldos aduciendo que el gobierno anterior no mejoraba las tarifas”, dijo por FM Aries Javier Maccio.

“La semana pasada terminamos las instancias de negociación con la empresa y los trabajadores de todas las provincias a través de las Federación Argentina de los Trabajadores de Gas decidimos realizar la medida”, explicó.

Si bien las calles no fueron cortadas, los empleados no están prestando el servicio excepto para las emergencias. El pedido radica en una “promesa de todas las empresas en base al aumento de los cuadros tarifarios. Hace más de un año que están vigentes las nuevas tarifas, pero no se pueden olvidar del capital humano que es el que hace funcionar a las empresas”.

Finalmente explicó que la gerencia de la empresa que opera en Salta está en Tucumán por lo que representantes viajaron para participar de todas las negociaciones.