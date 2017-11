Agrotécnica Fueguina avanza en la limpieza de bocas de tormenta

Ante la llegada del periodo de intensas lluvias que suele atravesar la Capital salteña, desde la empresa Agrotécnica Fueguina llevaron a cabo la limpieza de imbornales, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Las tareas de limpieza y mantenimiento que emprendieron desde la empresa estuvieron centradas en las distintas bocas de tormentas, que se encuentra localizadas a lo largo y ancho de la ciudad de Salta. Cabe señalar que, mensualmente, se ejecuta un total de 3.600 limpiezas de este tipo.





No obstante, y a modo de prevención por la llegada de las lluvias, solicitaron a los vecinos mantener y ayudar en la limpieza de las calles, no arrojando bolsas, envases, papeles, envoltorios, etc., en la vía pública.

También se aconseja no acumular basura en la calle, esquinas y baldíos, ya que cuando llueve, la basura es arrastrada por el agua y obstruye las bocas tormenta e imbornales.