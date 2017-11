El hospital para perros y gatos, cada vez más cerca de ser una realidad

Pensando en los animales, especialmente en los perros y gatos callejeros, el concejal Mario Moreno es el autor de un proyecto de ordenanza que busca crear en la ciudad un Hospital Veterinario Municipal.

En diálogo con InformateSalta, el edil explicó que la iniciativa surgió a partir de la creciente población y la falta de registros que hay sobre los mismos. “Sería bueno que se pueda hacer un relevamiento de cuantos perros y gatos hay, que enfermedad tiene cada zona o que falta para cada zona una vez que se los empiece a atender,” dijo.

El nosocomio, dependerá de la Dirección de Zoonosis cuyo titular David Ferri ya dio su visto bueno y será atendido por veterinarios matriculados las 24 horas, los 365 días del año, con servicios de guardia en quirófanos e internación. Realizará tratamientos antirrábicos, vacunación, esterilización, desparasitaciones y atenderá patologías de baja y mediana complejidad.

“Resulta difícil la atención de las mascotas para muchos ciudadanos, dado el alto precio de las consultas y las prestaciones veterinarias, esto vendría a suplir eso, porque va a ser una atención gratuita, de todas las mascotas, de perritos callejeros,” indicó Moreno.

El proyecto que también pretende llevar beneficios para las personas, promover la salud y el bienestar de los animales será tratado este miércoles durante la sesión del Concejo Deliberante capitalino. “Tengo que lograr que los 20 concejales me acompañen, creo que no va a haber problemas, no creo que se opongan porque es un beneficio para todos,” manifestó.





En principio, los fondos, las instalaciones y su funcionamiento serán responsabilidad de la Municipalidad, aunque también podría hacerse con partidas de Nación o la Provincia. “También donaciones de organizaciones no gubernamentales o privados o alguna fundación que diga yo quiero aportar, bienvenido sea,” explicó.

Si bien aún no está definido el lugar físico donde funcionará, Mario Moreno confía en lograr su aprobación y que en corto tiempo los perros y gatos tengan el lugar de atención que se merecen.