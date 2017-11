Ahora proteccionistas piden un hospital público veterinario provincial

"Estoy muy contento y muy optimista por la iniciativa de crear un hospital municipal para animales, pero no puedo dejar el lado crítico", expresó Iñigo y agregó que "el espíritu de proyecto me parece fantástico y tendrá el apoyo de la mayor parte del proteccionismo".



Sin embargo, se mostró preocupado porque “escuché al concejal Mario Moreno, que es el impulsor de este proyecto y lo presentó en algunos medios con falta de fundamentos” y cuestionó que el edil haya planteado que si uno encuentra atropellado un perrito lo puede llevar al hospital, lo atienden y después se busca al dueño. "Creo que no se trata de eso, estamos en una época donde, a través de distintos programas, se viene haciendo lo posible por ampliar lo que es la tenencia responsable y la sensibilidad y la conducta del ciudadano salteño", dijo en #MediodiasDelPlata.

Además, señaló que "si bien yo pienso que el ciudadano salteño no está preparado para contar con un hospital público veterinario, sí estoy convencido de que esto, al igual que en otras provincias, se tiene que ocupar definitivamente el Estado Provincial, por la situación de los animales y la sanidad que es crítica en toda la provincia".







Y estimó que "sería un gasto que le implicaría al estado menos del 1% del presupuesto oficial para la creación del hospital público veterinario a nivel provincial". Mientras que a nivel municipal, el proteccionista consideró que “es muy positivo que se apruebe la ordenanza, pero si no trabajas abiertamente y no se comprometen a que el objetivo principal sea el hospital, el único método de control de población es la castración gratuita y que perdure en el resto de los departamentos y confiar en que hagan análisis clínicos, cirugías, internaciones y todo tipo de tratamientos”. Por lo que aseguró que “estoy convencido de que hay que trabajar en un proyecto de ley, más completo y formal para que a partir desde las arcas del gobierno se cree un hospital público veterinario a nivel provincial”.



Críticas al Colegio de Veterinarios

Por otro lado, informó que “en Salta se estima que hay un perrito cada 4 habitantes, es decir de 800 mil habitantes, unos 175 mil perritos” y cuestionó la posición del Colegio de Veterinarios de la provincia: “Siempre estuvo el sentimiento de la competencia, que si crean una clínica gratuita van a perder pacientes, hay una falta total de compromiso por parte del Colegio”. Y apuntó que “hace muchísimo que no se ve la postura de ofrecer castraciones gratuitas y colaborar de alguna manera para que la población se controle, es fundamental la interacción de ellos y del sector empresarial porque es una situación desbordad y crítica”.







Por último, en relación a las protectoras, indicó que "no pretendemos que todos amen a los animales, pero sí que los respeten, las personas no se comprometen, no denuncian, no levantan las heces de sus mascotas, hay falta de responsabilidad y hacer un esfuerzo". Y contó que "PAS tiene 20 miembros y 30 voluntarios, pero existen alrededor de 20 organizaciones y asociaciones, más proteccionistas independientes y anónimos". Y sostuvo que "el 95% de las protectoras trabajamos a pulmón, nos manejamos con rifas, donaciones o movidas para pagar las cuentas, rechazamos subsidios del gobierno porque nos piden ponernos la camiseta y salir en campaña".