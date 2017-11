Jugador de Gimnasia y Tiro reconoció que robó: "Estoy totalmente arrepentido”

Apaza, al ser consultado por el robo en el edificio donde vive, manifestó “pensé que las bicicletas no eran de nadie, estaban tiradas, se le salían las ruedas”. “Creí que no iba a reclamar nadie, en mi familia me inculcaron a no levantar cosas ajenas, no sé que me pasó, fue un acto de inmadurez de mi parte”, dijo en diálogo con DNI por Radio Salta.

En su explicación, el jugador expresó “la gente que me conoce, sabe que no soy un ladrón, puedo mirar a los ojos a las personas, pido perdón”. Además, recalcó “lo hice de inmaduro y de bol... que soy”, se lamentaba Apaza, ex Central Norte.

Finalmente, cuando le preguntaron si los dirigentes estaban al tanto del hecho, el jugador enfatizó “los integrantes del plantel futbolístico me conocen, sólo espero que sepan entender mi situación”.