¿Termina el Bailando? Tinelli rescindió su contrato

El conflicto entre el Grupo Indalo y Marcelo Tinelli tomó un nuevo giro. El conductor de ShowMatch se cansó y tomó la decisión de rescindir su contrato con la ahora exempresa de Cristóbal López, dueña de Ideas del Sur.

Jorge Rial contó en Intrusos que Marcelo Tinelli decidió rescindir el contrato con el ex Grupo Indalo, ahora propiedad del grupo inversor OP Investments, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio, debido a la falta de pago de su sueldo y el de los trabajadores de ShowMatch.

"Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", había disparado Tinelli contra Cristóbal López, Fabián de Souza, y los nuevos dueños de Indalo, días atrás.

Este jueves, el conductor de Intrusos dijo: "Deudas que superan los 20 palos verdes, 27 cheques rebotados y en un año un sólo sueldo".

"El detalle importante es que se cayó el contrato. Hoy en este momento que siga saliendo el programa es decisión de Tinelli. Podría no ir a trabajar más, pero no lo va a hacer. El Bailando va a seguir hasta mediados de diciembre, que la gente se quede tranquila. Podría no hacerlo, pero seguirá", dijo Rial. Y agregó: "Ya tiene un plan B".

Además, el periodista contó que "Ya le dijeron a Tinelli que no va a cobrar un peso este año y que el 19% que le deben (de la venta de Ideas del Sur) no se lo van a pagar".

Según contó Rial, los nuevos accionistas del exGrupo Indalo le dijeron a Tinelli: "O volvés a tomar las riendas de Ideas del Sur o hacemos una convocatoria de acreedores y cobrás cuando cobren los demás, si te apurás, cobrás un millón de pesos".

Por otro lado, Marcelo se habría comunicado con gente del gobierno, que habría evitado meterse en el conflicto ya que "el gobierno quiere que se le vayan a (Tinelli) los humos políticos", dijo Rial.

La otra comunicación que tuvo, fue con Clarin. "Le pidieron que cotizara cada programa. Cada uno saldría 3 millones de pesos. Le dijeron ‘podemos bancar pero con una condición, los PNT tenes que compartirlo con nosotros'". Cuestión a la que el conductor se habría negado.

La alternativa más posible es que Tinelli arme otra productora. Empezar de cero. "Está armando su propia productora de contenidos con su gente de confianza (Chato Prada, Federico Hoppe). Hay dos cadenas internacionales interesadas en contenidos que pueda generar Tinelli".

Otro punto es que a Clarin no le interesa Ideas del Sur. Pero Canal Trece esta interesado en que siga Marcelo con o sin el Bailando.

"Hay Bailando para rato", lanzó Adrián Suar a la salida de una reunión que tuvo este jueves 9 con Marcelo y Pablo Codevilla, tras conocerse la resolución del conductor.

Según pudo confirmar Exitoína, Tinelli rescindió el contrato madre con Indalo, el que le daba la exclusividad hasta 2023 a la empresa que acaba de vender Cristóbal López.

En su momento el bolivarense había puesto su firma en un acuerdo escrito donde se establecía que él es figura exclusiva de la productora hasta el 2023. Es decir, no podía trabajar en ningún otro lado salvo para Ideas del Sur. Ahora, la falta de pago, le sirvió como vía de escape.

Sin embargo, el contrato de esta temporada sigue vigente, por lo que Marcelo estará al frente del Bailando hasta el 18 de diciembre, tal como estaba estipulado. Por otro lado, sería el mismísimo conductor el que aportaría los fondos para que se realice el Aquadance. ¿Qué pasará en 2018? Esa es otra historia.

