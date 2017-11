Se cae la denuncia de una menor por rapto y violación cerca de Central Norte

Según dio a conocer InformateSalta el pasado martes, una adolescente de 13 años, salía de clases de vóley del club Central Norte, cuando fue abordada por un sujeto que la redujo y la introdujo en una trafic blanca. Según describió, el violador fue un sujeto con barba y bigotes, gringo y con un tatuaje de un corazón en uno de sus hombros con la leyenda “Pasión”.

Conocido el hecho, desde el Club Central Norte se mostraron preocupados y desmintieron esa versión: “Para tranquilidad de los padres y ante las diversas consultas y comentarios sobre una denuncia policial realizada días pasados, aclaramos que ninguna de nuestras deportistas se vio implicada en algún hecho policial. Sin dudas, lamentamos y repudiamos estos tipos hechos”, dijeron desde el Club.

No obstante, la fiscal María Luján Sodero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, que tomó intervención ante la denuncia, pidió declaraciones de la menor en Cámara Gesell, pero según pudo conocer InformateSalta, no está en condiciones de hacerlo, por lo que recién se haría la semana que viene.

Esto es clave para la fiscal para determinar la veracidad de los dichos.

Avances importantes

Mientras tanto, de acuerdo a lo investigado por InformateSalta, en las 6 cámaras de Monitoreo existentes en todo el circuito descripto por la menor en su denuncia, no se la ve a ella ni a la supuesta trafic donde dijo que fue raptada.

Asimismo, de acuerdo a investigaciones policiales, que dialogaron con el portero del club, ese día no fue al club ni hubo clases de voley, a pesar de que no es socia ni realiza ninguna práctica deportiva en la institución. Si es cierto, dijeron, se la suele ver en Central Norte, pero no es miembro activo del club ni asiste a clases de vóley.

Sin lesiones

Otro dato clave en el caso, es el informe del médico legal. El mismo descarta cualquier indicio de que haya sido abusada, ya que no tiene defloración, ni lesiones. Asimismo, según fuentes policiales, la menor presenta un retraso madurativo leve.

Toda esta información está bajo análisis de la fiscalía.

Lo ambientales determinaron que la adolescente vive en una situación compleja, ya que fue abandonada por su madre de muy chica, y vive sola con una hermana y su padre que trabaja todo el día, por lo que es común verla deambulando por la calle.

Finalmente, de acuerdo a análisis de antecedentes, se pudo conocer que la misma realizó una denuncia similar el año pasado, con características idénticas a la efectuada esta semana y donde se comprobó que lo relatado no era verdad.