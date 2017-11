Alacranes venenosos ponen en alerta a vecinos del Huaico

El veneno de un alacrán es altamente peligroso y hasta mortal en algunos casos. Si bien no todas las especies son venenosas, hay que saber diferenciarlos y estar prevenidos. En Salta aparecen con frecuencias en zonas de poca o reciente urbanización como es el caso del barrio el Huaico, donde, según manifestaron los vecinos, aparecieron nuevamente con los primeros calores de la temporada.

Los alacranes generalmente construyen madrigueras bajo tierra y debajo de rocas, especialmente en lugares donde el clima es muy cálido. Durante el día permanecen ocultos y salen a cazar a sus presas durante la noche.

"A pocos metros de nuestra torre estuvieron máquinas cavando pozos de agua durante dos meses al menos. Seguramente al remover tanta tierra y piedras removieron las cuevas de los alacranes. Anoche encontramos uno muy grande de los venenoso, ésto nos genera temor", contó a InformateSalta una vecina de los monoambientes del Huaico.

Si bien es casi imposible exterminarlos, lo ideal es estar prevenidos y emplear métodos que los ahuyenten. Plantar plantas de lavanda al rededor de la vivienda es una de las opciones para espantarlos. Te contamos otros métodos.

1. Limpiar y colocar veneno.

Limpiar la zona donde se haya visto algún alacrán con dedicación, cepillando rincones y retirando la acumulación de objetos. Luego limpiar los rincones perimetrales de la casa, y más tarde repasar todo con veneno contra alacranes y escorpiones.



2. Eliminar su fuente de alimento.

Eliminar hormigas, cucarachas, grillos y otros pequeños insectos, que son el alimento preferido de los alacranes. Por otro lado, las arañas son sus enemigos naturales: no las elimines (dentro de lo que sea seguro para los habitantes del hogar), para que ayuden a mantenerlos alejados. También las gallinas y otras aves colaborarán en esta lucha por erradicarlos.



3. Usar productos de lavanda o colocar plantas.

Colocar plantas de lavanda en macetas o suelo, ya que su aroma repele a los alacranes y a otros insectos indeseados. Se puede complementar utilizando productos de limpieza con aceite esencial de lavanda. No sólo la casa olerá de maravillas, sino que ahuyentará a los alacranes.



4. Los gatos son aliados.

Las mascotas también ayudan a combatir a este tipo de insectos, especialmente los felinos. Los gatos tienen la capacidad de apresar alacranes y escorpiones, pero también pueden ser víctimas de su veneno. Por lo que es conveniente estar atentos a su comportamiento, ya que pueden señalar en que sectores de la casa hay escorpiones.



5. No dejar restos de alimento.

Para erradicar los alacranes del hogar, es fundamental no dejar restos de comida, ya que atraen a otros insectos que son su alimento. Lavar los platos antes de ir a dormir, y pasar la escoba por el piso para retirar las migas son maneras de prevenir su aparición. Asimismo es recomendable conservar todos los alimentos en contenedores cerrados o dentro de la heladera, para evitar la presencia de insectos que los atraiga.