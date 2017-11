Salta Basket, obligado a ganar para estirar la serie

Tras la derrota del miércoles en el estadio Delmi, Salta Basket está obligado a vencer de visitante hoy, a partir de las 21.30 horas, a San Martín de Corrientes para aspirar al tercer juego que se disputará mañana en el mismo escenario.

Los infernales deberán corregir el porcentaje de aciertos en los tiros de tres puntos, aspecto bajo en el primer juego de los cuartos de final donde solo acertó 4 de 28 intentos. Se falló mucho, pero es un aspecto que se puede corregir ya que el equipo de Ricardo de Cecco tiene buenos tiradores en Ricky Harris, Diego Gerbaudo, Pablo Espinoza y Pablo Bruna.

La jornada también tendrá el resto de los juegos de cuartos de final. A las 19 jugarán Instituto (1) vs. La Unión (0); a las 20.30 iniciará el duelo entre Gimnasia (CR) (1) vs. Ferro Carril Oeste (0), mientras que San Lorenzo (1) vs. Weber Bahía se jugará a partir de las 21 (se verá por TyC Sports).