Pinti destrozó a Macri en el programa de Kusnetzoff

El capocómico dijo que el presidente "no sabe hablar", y que no tiene "madera de gobernante". Corto pero tajante.

Enrique Pinti fue lapidario con el presidente Mauricio Macri en el programa de televisión "Podemos hablar", que conduce Andy Kusnetzoff.

Cuando en el segmento Asociación libre le pidieron que de sus impresiones de la palabra Mauricio, el capocómico no se mordió la lengua: "Cuando le entiendo no estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo es porque no lo entiendo, porque no sabe hablar y porque no tiene una verdadera madera de gobernante sino que es un tipo hábil, nada más", respondió Pinti.

