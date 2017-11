Desgarradora despedida de un padre a su nena enferma terminal

Se difundió un video que muestra a un hombre británico bailando con su hija bebé, quien se encuentra en estado terminal, al ritmo de la banda Stone Foundation.



Kevin McGuire, organizó una fiesta privada para poder bailar por última vez antes de que ella muera, ya que la pequeña, de 2 años, nació con daño cerebral y sufre un trastorno óseo metabólico.



Millie, sigue con vida pero sus padres ya aceptaron que morirá pronto.



Horas antes de un concierto de la banda Stone Foundation, Kevin pidió al grupo que interpretaran el tema ’Your Balloon is Rising’ en privado para que así padre e hija pudieran disfrutar de un último e íntimo baile juntos.



"Lo único que me afectaba es saber que nunca bailaría junto a ella en sus cumpleaños. No me lamento porque estamos demasiado ocupados haciendo hermosos recuerdos con ella", manifestó el padre.



Kevin quiso compartir en sus redes sociales el tierno momento vivido con su hija, donde está conmoviendo a cientos de usuarios y recibiendo mensajes de apoyo y ánimo.



Mirá el video: