¡Apareció la pancita!: Isabel Macedo ya luce su embarazo

El anuncio del embarazo de Isabel Macedo junto al Gobernador Juan Manuel Urtubey fue una de las grandes noticias de este 2017. A pocos meses de haber cumplido un año de matrimonio, la pareja anunció lo que muchos esperaban: serán padres a mediados del 2018. "Estoy muy feliz. Todavía no puedo disfrutar mucho del embarazo porque me siento bastante mal, pero esto es un milagro inesperado. Tenía mucha ansiedad de contarlo desde el minuto uno, pero quería esperar los tiempos lógicos. Ahora estoy de tres meses y lo puedo decir tranquila", manifestó Isabel ante las cámaras de Infama el pasado fin de semana.

En un evento en Buenos Aires, Isabel compartió cómo fueron los momentos previos a conocer que está embarazada y cómo lo vive: "Me enteré que estaba embarazada grabando. Me sentía muy mal y me fui a sacar sangre porque me decían que podía ser una anemia. Ese mismo día viajé a grabar a Buenos Aires y el médico se comunicó con mi marido para darle el resultado y la noticia. Él se enteró antes que yo y eso va a quedar como una anécdota espectacular para siempre entre nosotros", agregó. Además, al ser consultada por el sexo del bebé respondió: “El sexo me lo dijeron hace un ratito pero quiero decírselo primero a mi familia”.

Para finalizar, aclaró que de momento sólo tiene en mente el nacimiento de su futuro hijo, aunque cree que será el único ya que Juan Manuel Urtubey ya es padre de Lucas, Marcos, Mateo y Juana, frutos de su matrimonio pasado.