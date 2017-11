De dónde salió la donación de miles de dólares al Foro de Mujeres

La Asociación Civil Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (FoMuPIO) de Salta es una organización que busca generar y promover todo tipo de encuentros y/o actividades artísticas, educativas, culturales y políticas sociales en sus diferentes manifestaciones, que contribuyan al crecimiento integral de las mujeres.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación llevada adelante por InformateSalta, donde accedimos a información clave, su presidenta, Irene Cari; acusa a Mónica Mennini, abogada feminista y asesora jurídica de la asociación, por la falta de rendición de una suma donada por el Fondo Global de Mujeres, que sería de varios miles de dólares.

Sin embargo, en un descargo, Menini respondió rechazando por "improcedente, arbitraria y maliciosa" la solicitud de Cari, agregando que Cari tuvo acceso a toda la información y pagos realizados con el dinero enviado por el Fondo Global de Mujeres. Para colmo, Menini acusa a Cari de haber recibido el dinero en efectivo en sus propias manos, y que no rindió cuentas del mismo.











Un trasfondo de violencia

Las denuncias cruzadas entre Cari y Menini por la falta de rendición de cuentas de esa donación de dinero, que luego se agravó por otras denuncias de robos de otros elementos, sacaron además a la luz una relación amorosa violenta entre ambas.



Justamente, lo llamativo de esto, es que si bien pareciera tener que ver con la vida personal de las personas involucradas, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades tiene entre sus objetivos promover los Derechos Humanos y de Género, tendiendo al crecimiento integral de las mujeres en vista de eliminar todo tipo de discriminación y en particular la discriminación por género.

Por eso, que en el seno de la misma asociación hayan denuncias por violencia y discriminación, es insostenible. Cari denunció a Menini luego de que la relación amorosa entre ambas “…se fue tornando violenta, me sentía acosada como mujer”, denunció a la vez que aseguraba sufrir maltratos: “Me denigra, me humilla, me quita tareas en la organización, me invisibiliza, subestima mi trabajo. Me agrede aprovechándose de mi enamoramiento hacia ella”, sostuvo.

Qué es el Fondo Global de Mujeres, la entidad donante

El Global Fund For Women es una organización mundial defensora de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Busca encontrar, financiar y amplificar el trabajo valiente de mujeres que están desarrollando movimientos sociales y cuestionan el status quo.

Es claro que el Fondo Global de Mujeres promueve cero tolerancia de la violencia, el empoderamiento económico y político y la salud y derechos sexuales y de reproductivos.

Por ello, invierte en el cambio desde la base. “Invertimos en derechos, dando dinero y apoyo a organizaciones dirigidas por mujeres que luchan por la justicia en sus propias comunidades. Esa es la manera más efectiva de crear cambio social permanente porque así solventar los problemas desde sus raíces en vez de sólo aliviar los síntomas”, dice el sitio web del Global Fund For Women.

Otorga financiamiento para proporcionar lo fundamental: el alquiler, ordenadores, viajes, formaciones, seguridad, electricidad. Desde 1987, el Fondo Global de Mujeres a invertido en 5.000 organizaciones lideradas por mujeres en 175 países, logrando derechos para millones de mujeres y niñas.

Por ejemplo, una de las líneas de financiamiento del Fondo Global de Mujeres, tiene que ver con un donativo para la organización de eventos.

Con el mismo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, pueden solicitar dinero para organizar reuniones y eventos oportunos. Los donativos varían de los U$S 10,000 a los U$S 20,000 para organizaciones, y U$S $15,000 a U$S $30,000 para fondos para mujeres. El propósito de estos donativos es el fortalecer el movimiento por los derechos de las mujeres a todos los niveles, planear acciones conjuntas, influenciar decisiones y movilizar recursos.

La Asociación Civil Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (FoMuPIO) de Salta habría recibido un dinero consistente en varios miles de dólares, pero al parecer y por lo que denuncias sus propias autoridades, nadie sabe dónde está, o cómo fue gastado.