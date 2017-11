De esta manera podrás saber qué decían los mensajes eliminados en WhatsApp

Los desarrolladores de WhatsApp añadieron una nueva función que permite a los usuarios eliminar los mensajes enviados, siempre y cuando no hayan pasado 7 minutos desde el momento del envío.

¿Existe una forma de saber qué decían los mensajes eliminados de WhatsApp? Según el portal Android Jefe, esto es posible, ya que los mensajes se guardan en el registro de notificaciones del sistema Android. De esta manera, únicamente se debe ingresar a este registro para ver los mensajes de WhatsApp que fueron eliminados.

Notification History es una aplicación que brinda acceso directo hacia ese registro de notificaciones del sistema Android. De acuerdo a la publicación, esta truco sólo es posible si el usuario de WhatsApp utiliza un dispositivo con Android 6 u otra versión superior. Sólo hay que pulsar el botón de acceso y encontrar la opción que dicte WhatsApp, localizando “android.text”.

Para los usuarios de Nova Launcher, el sistema de lanzamiento de Android, es más sencillo todavía, pues no es necesario descargar ninguna aplicación extra. Lo único que hay que hacer es crear el widget de ¨Notification Log¨, que dará acceso directo al historial de notificaciones a través del launcher.

Los que dispongan de un teléfono con Android puro como sistema operativo, sin ninguna capa de personalización, no necesitarán utilizar tampoco ninguna aplicación. Con añadir el widget ¨ajustes¨ y desde él, buscar en la lista ¨Registro de notificaciones¨, será suficiente.

Sin embargo, estos sistemas tienen sus limitaciones: si se descarta esta notificación, se perderá la ruta de acceso a los mensajes borrados, y luego no podrán leerse.

Sólo se pueden leer los primeros 100 caracteres, que es el límite que el sistema Android establece. Los mensajes borrados que ocupen más espacio son inaccesibles.

Este registro sólo guarda las notificaciones por tiempo limitado y funciona sólo con mensajes que hayan generado una notificación en el teléfono.

Si no aparece notificación el registro no puede recogerlo. Esto sucede, por ejemplo, cuando la conversación está silenciada. Sólo se puede recuperar texto, no funciona con fotos.