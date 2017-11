Amor, infidelidad, amenazas y denuncias cruzadas: la historia de Juan y Flor

Como intentando desahogar todo lo que en ese instante le oprimía el pecho, Florencia, decidió relatar a través de su cuenta de Facebook la dura situación que atraviesa desde hace algún tiempo: “Me encuentro perseguida, hostigada, amenazada por un loco llamado Juan”, contó.

La joven relató que el sujeto le mandaba mensajes y la llamaba durante día y noche sin parar. “Pone voz de robot desde la computadora diciendo cosas, eructa, se ríe y dice que va a subir videos míos prohibidos a páginas cuando en realidad yo no tengo ninguno, inventó a varias personas que soy prostituta y se la pasa viniendo a mi casa a molestar borracho”, continúo.



Flor aseguró temer por su seguridad, la de su familia y amigos. “Si algo me llega a pasar fue él, porque recibí amenazas, es agresivo y acá están todas las pruebas de cómo este tipo me molesta y tengo de testigos a mis amigos y familia. Venía a mi casa borracho queriendo forzar la ventana cuando llegó la policía decía que yo era su novia cuando no era así”, sostuvo.

Por la misma vía, Juan, dolido por lo que consideró opiniones inciertas, acusaciones falsas y mentiras, decidió realizar su descargo. “Hace un tiempo atrás (un año aproximadamente) conocí a una chica llamada Florencia, con el pasar del tiempo nos pusimos de novios, pero al tiempo apareció su ex novio y terminamos separándonos a causa de eso”, sostuvo.





Para probar sus dichos, Juan ofreció una serie de pruebas, entre mensajes de textos, fotos y demás. “No quisiera hacer esto pero me veo obligado, ya que esta señorita esta publicando cosas sobre mi y la verdad que no son para nada agradables y deja muchísimo que desear, mas allá de todo lo que la gente puede llegar a decir, creo que todos aquellos que me conocen sabrán como soy”.

Además señaló que tomó la decisión de dejar el asunto en manos de la Justicia, ya que, a su criterio, existen indicios suficientes de que se trata del delito de injurias y calumnias que, según avancen los acontecimientos, podrían complementarse con otros como el de denuncia falsa.







Sus dichos generaron un nuevo descargo de Flor, y negó los dichos del joven. “Él dice que yo fui su novia, que lo engañé con mi ex y que me desea lo mejor, jamás fui tu novia. ¿Por qué no contás todo lo que hiciste después? Te entraste en mi casa cuando yo dormía y mi amiga llamó a la policía porque estabas desnudo”, manifestó.

También manifestó que las fotos – ofrecidas como prueba por Juan – son de vieja data. “Cuando tu ex te engañó querías poner relación en FB para que no te moleste y lo hice de aguante nada más me pediste que te siga la corriente que te mande cosas y que hasta tus amigos cuando me preguntaban si estábamos le diga que estábamos porque también eran amigos de tu ex y sino no te iban a creer y ahora decís que yo te engañe

Por último, señaló que la policía se va a encargar de todo. “Ahí va a salir realmente quien miente”, sentenció.