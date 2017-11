Tremenda revelación íntima de Jaitt sobre Marcela Tauro

Marcela Tauro recibió un ataque inesperado en la tarde del lunes de parte de Natacha Jaitt, que, además, reveló un dato íntimo de la panelista de Intrusos.



Marcela Tauro se refirió ayer al cruce que Natacha Jaitt y Elizabeth Vernaci en los Martín Fierro de Radio y su opinión no le gustó para nada a la ex conductora de La Mega que este año protagonizó un sinfín de escándalos.

"Qué quilom... el de Natacha Jaitt y Elizabeth Vernaci", deslizó Rial para darle pie a los panelistas a que analizaran el episodio. "Cuando Elizabeth Vernaci gana el premio, va hace todo el camino de rigor y Natacha Jaitt la espera para increparla", contó Débera D’Amato. "El enojo de Natacha Jaitt porque no ganó el premio", aportó Rial, mientras que Marcela Tauro indicó que: "Le dijeron que iba a ganar".



Jaitt indicó sobre el cruce que: "Sí, (le dije) gorda dura. Que me lo diga en la cara porque yo no hablo en la radio, se metió en algo que no sabe, me dijo extorsionadora. Me tiene miedo. Está tan dura que me escapa. Mirá el miedo que me tiene. La gente de porquería termina mal. En la cara te escapaste. ¿Tenes miedo porque te cambiaste los dientes que tenías picados?".



Sobre la situación, Tauro consideró que "lo terrible es dos mujeres ofendiéndose". Además, sugirió que Vernaci no le respondió por "altura" a Natacha. Fue esto último, lo que la desquició e hizo explotar contra la panelista de Intrusos.



"Boe, me estoy poniendo al tanto cc. @rialjorge . Che @_MarcelaTauro asiq querés instalar q no me respondió la #GordaDura x ALTURA? Cdo salió temblando?! Quién opina la que le pedía a @ulisesjaitt "HACEME UN HIJOOO"..., disparó en Twitter Natacha, dando a entender que hubo un affaire entre la panelista de Intrusos y el hermano de Jaitt. Tauro, por su parte, hasta el momento no respondió.