Maradona y un video especial para Lanús

Diego Maradona grabó un video especial para el plantel de Lanús de cara a la final ante Gremio por la Copa Libertadores de América. El primer partido se disputará el miércoles 22 de noviembre en Brasil, mientras que la vuelta será una semana más tarde en La Fortaleza.

"No puedo dejar de darle todo mi aliento a los muchachos y a esa gran hinchada que acompaña siempre. Dios quiera que tengan este preciado torneo y que Lanús siga creciendo. Ustedes díganle 'no a la violencia'. Ganando se afianza mucho el corazón y el sentimiento. Viva Lanús. No me cabe la menor duda que van a poner todo", comentó el Diez.

El Granate se prepara para afrontar una oportunidad única en su historia. Por eso, el presidente Nicolás Russo confirmó en diálogo con Radio Rivadavia al programa "El Show de Lanús" que al primer encuentro viajará el grupo completo de jugadores, incluidos los que no pueden jugar la Copa.

Lanús dejó en el camino en cuartos de final a San Lorenzo (4 a 3 en los penales) y en las semis a River (4 a 3 en el global). Será el décimo equipo argentino en jugar una final de Libertadores. Boca es el que más veces alcanzó el último encuentro en todo el continente con diez presentaciones.