En medio de cruces, Cerrillos busca un nuevo Defensor del Pueblo

Cerrillos se prepara para tener un nuevo Defensor del Pueblo, luego de la gestión de Matías Aranda, quien asumió luego que Carlos Paz, quien estaba a cargo del organismo, fuera destituido por sus dichos antisemitas.

No obstante, el doctor Aranda se quejó acerca de las complicaciones por la falta de fondos y recursos que tuvo durante su cargo, apuntando a las autoridades municipales por la poca colaboración, en pos de atender las problemáticas de los ciudadanos.

“Entiendo que la persona que sea designada el jueves, tiene que ocuparse no solo de la comunidad, sino por la legalidad de los actos, restituir los fondos que no se han enviado, solamente me han enviado tres meses de partida presupuestaria en este 2017”, reclamó en diálogo con Radio Vos.

Del mismo modo, afirmó que “la Defensoría no pudo trabajar en forma plena, no hemos podido designar un secretario letrado, responsablemente no pudimos designar a alguien que no pudiera cobrar”.

Aranda señaló que la culpabilidad de la falta de recursos sería “tanto del Concejo Deliberante como el Ejecutivo municipal; ante la intervención judicial, el ejecutivo había decidido hacerse cargo (de proveer los recursos) reemplazando la responsabilidad del Concejo, pero no lo ha respetado”.

No obstante, Aranda puntualizó que fue capaz de actuar en pos de los cerrillanos, más allá de las trabas. “Si bien no me han dado la posibilidad de desarrollarme con los medios suficientes, hemos hecho todo lo posible dentro del marco legal para ayudar a la comunidad, con más de seis acciones judiciales y administrativas”, resumió.

En cuanto a la elección de su sucesor, contó que a las 13 horas de este martes, cierra el ingreso de sobres para los postulantes a cargo. Luego se creará una terna con los tres mejores postulados que cumplan los requisitos, del cual se decidirá quién asume el cargo. En caso que no se concrete la terna, el concurso se declarará desierto e iniciará el trámite nuevamente.