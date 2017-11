Tras la muerte de un bebé, denuncian mala praxis en el hospital de Cerrillos

Andrés Deian Colque, de 1 año y 5 meses llegó al hospital Santa Teresita con un cuadro de diarrea pero la atención no habría sido la óptima. La mamá del niño dijo que no tenían insumos y que finalmente fue derivado al Materno Infantil donde falleció.

La denuncia por mala praxis fue presentada en la Comisaria N° 13 y ratificada ante la Fiscalía Penal de Cerrillos el día 3 de noviembre, donde constan los hechos que sucedieron desde el momento en que Sabrina Colque llegó al Hospital Santa Teresita hasta el deceso de su hijo.

Sabrina, contó en el programa “Buena Mañana”, de un medio radial de Cerrillos, que su pequeño estuvo con diarrea y ella lo llevó al Centro de Salud del Huerto para que sea atendido, relató además que Andrés Deian Colque de un 1 y 5 meses tenía Síndrome de Down y afecciones intestinales.

Después de haber realizado los controles, la doctora decidió internarlo por deshidratación en el Hospital Santa Teresita. Una vez en el hospital, las enfermeras no podían encontrar la vía para hidratarlo, pasaron en el lugar casi dos horas en la que el pequeño manifestaba un cuadro febril en aumento. "El saturómetro no funcionaba, no había otro y tampoco se buscó la forma de bajarle la temperatura" denunció la madre.

Además la mujer relató que la doctora que la atendió en el hospital nunca se presentó como tal y decidió derivar a Deian al Materno Infantil por falta de lugar en el hospital de Cerrillos. Sumado a esto el conductor de la ambulancia se había ido a comer a su domicilio y tuvieron que esperar su regreso "Las enfermeras tuvieron que llamar al chofer de la ambulancia porque se había ido a su casa a almorzar y tuvieron que esperar a que regresara" dijo Sabrina.











Continuando en su relato, dijo que durante el traslado la situación empeoró y tuvieron que colocarle el respirador artificial porque el niño ya tenía complicaciones. En este momento, Sabrina denunció: “una vez que bajamos de la ambulancia un enfermero vio a mi hijo y nos retó porque no tenía puesto el respirador de mano, a lo que el chofer le indicó que no estaba cargado”.

El pequeño comenzó con las convulsiones producto de la misma fiebre y a pesar de todos los intentos de los médicos se produjo el deceso.

En el nosocomio la doctora Melisa Colque le dijo a Sabrina que en el parte médico que trajeron desde Cerrillos, no estaba especificado correctamente qué tenía Deian. Finalmente y entre la llegada del bebé recibió la peor noticia, su bebé había fallecido.