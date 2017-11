Quita del bono de fin de año a jubilados: "Es un horror lo que se está haciendo"

Cachisub opinó en #MediodiasDelPlata tras la confirmación del ministro de trabajo Jorge Triaca que no habrá bono de fin de año para estatales, ni jubilados. "A los que venimos siguiendo de cerca el tema, no nos sorprende, porque es preocupante lo que viene pasando con el ANSES".



"La política actual es reducir costos, pero al gobierno se le fue la mano con la reparación histórica, no llegaron a cubrir todo, hicieron mal los números y los que pagan los platos rotos son los jubilados", consideró.

Por otro lado, opinó que “ante el desfinanciamiento que tienen para pagar cosas con las que se comprometieron, como es la ley de reparación, no cierran los números y, como no hay por ley obligación de pagar un bono que se venía realizando, se le dio de baja". Entonces, “ha sido simplemente porque no tienen plata, porque desde el punto de vista político obviamente que va a tener un costo, la gente no se olvida de estas cosas y el año que viene cuando los aumentos sean menores que los que tienen este año, también a va a tener un costo político, se va a reducir a más de la mitad el aumento". A lo que explicó que, hasta este año, se guiaban de lo que marcaba el INDEC y de lo que recaudaban el año anterior, “en función de eso este año hubo un aumento de cerca del 26% para los jubilados, y para el año que viene se estimaba un 22%, pero con los ajustes va a pasar del 22% al 10%”. Es decir, “están tratando de ahorrar y los perjudicados son los jubilados”, sostuvo.

Los más débiles

El abogado planteó también que "los jubilados son los más vulnerables, no van a hacer nada contra el gobierno”, y cuestionó que “sumado a que le sacan gran parte de los recursos para usarlos en otra parte, los tienen haciendo fila para el ANSES porque están mal jubilados, o en el PAMI porque le sacan un porcentaje más en medicamentos". En ese sentido, el letrado indicó que “estamos en una realidad paralela en el país, tenemos al ministro que decide esto y tiene una jubilación de privilegio, y cuando esto llegue a la justicia quiero ver si un juez va a firmar cobrar menos, nadie se va clavar su propia espada”, aseveró.

Sobre la posibilidad de que se de marcha atrás con esta decisión, Cachisub subrayó que “varias veces Macri ha dado marcha atrás, un ejemplo fue modificar la fórmula para el aumento de la jubilación y, como salió a la luz, dio marcha atrás”, pero entendió que “ahora sinceramente no creo que de marcha atrás, no se mediatizan tanto los errores, la gente lo termina justificando, como se ha formado la grieta de unos contra otros, y no nos damos cuenta que en el medio estamos el resto de argentinos”.



Manifestó que “son mil pesos menos con lo que ellos contaban para las fiestas, y encima las cosas siguen aumentando”. A pesar de esto, reconoció que “esta es la historia de Argentina, no es culpa de un solo gobierno”. Y agregó que “estamos en un país en el que Rodríguez Saa cobra una jubilación de presidente y lo fue sólo durante 5 días, cómo les explicamos eso a nuestros jubilados”, se preguntó.

Por último, insistió en que “es pésimo, es un horror lo que se está haciendo con los jubilados en nuestro país, la ley de reparación estuvo bien desde un punto de vista ético y moral por mucha gente que estaba mal jubilada, estuvo bien para reparar, pero si no había plata deberían haber utilizado otra forma”, con lo que “ahora están utilizando distintas herramientas para cubrir promesas de campaña, pero a costa de un bono y así va a seguir, se está viniendo una política de ajuste”, finalizó.