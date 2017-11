Hospital veterinario municipal: Un ambicioso proyecto, con estructuras endebles

En el marco de la iniciativa referida a la creación de un Hospital Veterinario Municipal para perros y gatos abandonados, César Giménez, presidente del Colegio de Veterinarios de Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no saben de qué se trata ya que “en ningún momento los invitaron a participar” y “ni siquiera les hicieron llegar una copia del proyecto”

En ese sentido, sostuvo que habría que estudiar los ejes del proyecto para poder analizar si están dadas las condiciones. “No tenemos idea de qué se trata el proyecto, como funcionaría, si tendría especialidades, no tenemos ni idea como para opinar si podría ser viable o no viable”, señaló.

Giménez consideró que la atención de las mascotas es un tema problemático, que se viene trabajando desde hace años pero que hasta ahora no logró ningún resultado. “Yo soy un convencido que el problema de las mascotas es la falta de educación de la gente, no hay una tenencia responsable de mascotas, hace años que el municipio y algunas protectoras realizan castraciones masivas y no se logra solucionar”, dijo.

También le quitó importancia a los dichos de los proteccionistas, quienes señalaron que el colegio se opondría para no perder clientes. “Al no tener conocimiento del proyecto y cómo se va a realizar, nunca emitimos una opinión sobre el tema”, sostuvo.

Por último, volvió a manifestar su sorpresa por no haber sido consultados. “En el colegio no llegó ninguna consulta ni nada por el estilo, ni anteproyecto ni opinión, ni ninguna información para poder brindar una opinión”, finalizó.

Más criticas

Lucas Iñigo, presidente de la Asociación de Protectores de Animales de Salta (PAS), se mostró preocupado por las bases de la iniciativa. “Escuché al concejal Mario Moreno, que es el impulsor de este proyecto y lo presentó en algunos medios con falta de fundamentos”