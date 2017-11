Filtran video de Pico declarándole su amor profundo a otra estrella

¡"I Love You Cam"! Esa fue la declaración de amor de Juan Pico Mónaco a una estrella internacional que no es Pampita.



La modelo no le hizo ningún tipo de reproches al tenista, tal vez por su condición de deportista y su fanatismo por la actividad física.



Pico no se le declaró a Cameron Diaz ni a la cantante Camila Bello, sino que el destinatario de su amor es otro deportista de sexo masculino y Pampita, que convive con Mónaco, ya estaría al tanto de la situación.



El extenista publicó una historia en Instagram donde se declara fanático, sin necesidad de esquivar el homoerotismo, de Cam Newton, el mariscal de campo de las Panteras de Carolina de la NFL.



En el video, además de la leyenda comprometedora, se puede ver un touchdown del equipo después de un pase magistral de SuperCam, como se conoce a la estrella del equipo.



Pico ya había publicado una imagen del linebacker Luke Kuelchy, otra de las figuras del equipo, en su story de Instagram.



Mirá la foto: