Hospital para Mascotas: “La participación del Colegio de Veterinarios sería bienvenida”

Pese a que la institución manifestó su malestar al no haber sido convocada para debatir sobre el proyecto de creación del Hospital veterinario municipal, el autor de la iniciativa, Mario Moreno, señaló que son todos bienvenidos. “No nos dimos cuenta de invitarlos, no fue mala intención”, dijo.

El proyecto será tratado hoy en el Concejo Deliberante. La idea de crear un Hospital Veterinario Municipal surgió por la necesidad de abarcar a una superpoblación de mascotas que crece exponencialmente año a año.

“El censo del 2015 arrojó que tenemos más de 200 mil mascotas y perros callejeros. Son parte de la sociedad y de las familias”, manifestó Mario Moreno en InformateSalta, concejal autor del proyecto, señalando que casas donde conviven con 5 perros y a veces no tienen dinero para brindarles los cuidados necesarios.

Si bien la propuesta fue celebrada por varios organismos y asociaciones de proteccionistas, desde el Colegio de Veterinarios de Salta manifestaron que no fueron consultados para la confección del proyecto. César Giménez, presidente del Colegio de Veterinarios de Salta, aseguró que no saben de qué se trata ya que “en ningún momento los invitaron a participar” y “ni siquiera les hicieron llegar una copia del proyecto”.

“Nosotros hablamos con el doctor Ferri, que es el de Zoonosis de la municipalidad. No sabíamos que desde el Colegio querían que los invitemos. Además es un proyecto que lo va a terminar decidiendo el intendente y ya tiene el visto bueno. El doctor Ferri, director de Bienestar Animal, se comunicó con los pasantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica. Les encantó la idea”, dijo Moreno.

El Hospital Inicialmente funcionaría donde actualmente se ubica Bienestar Animal de la municipalidad. Brindaría atención gratuita para las mascotas y atendería patologías de baja y mediana complejidad, castraciones, vacunaciones, desparasitaciones, entre otros servicios.

“El doctor Ferri está las 24 horas trabajando. La fundación San Roque también aportó mucho. No me di cuenta, la verdad que no tendríamos problemas de hablar con el Colegio de Veterinarios. Sería muy bueno que aporten y participen. Trabajar en equipo es lo mejor para que se logre el objetivo de crear el Hospital por el bienestar de las mascotas”, manifestó el concejal.