Macri en Salta: “Nuestro principal compromiso es reducir la pobreza”

En la Unión, departamento Rivadavia, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el principal objetivo "es ayudar a todos a desarrollarse para que tengan las herramientas que necesitan para que el día de mañana puedan progresar".

En ese sentido, sostuvo que su compromiso es reducir la pobreza. “Hace muchos años que venían planteando la necesidad de tener agua y cloacas, y hoy hemos llegado acá para que eso sea realidad”, sostuvo.

Además destacó que se están realizando mejoramiento de viviendas y un nido, para que adquieran capacidades diferentes y adicionales a los que les pueda brindar la escuela. “Lo estamos haciendo juntos con el gobernador y con el intendente, porque también es parte del cambio, ustedes no has pedido que nos juntemos, no importan de que político seamos”, sostuvo.

A su turno, Urtubey agradeció al presidente de la nación y destacó que ahora todos los vecinos tendrán agua y cloacas. “Era una deuda pendiente”, finalizó.







Horas después, se dirigió hacia Pluma de Pato, donde inauguró la Escuela 4824. "La escuela quedó muy linda, estamos muy contentos de estar acá, vine con el ministro de Educación, queremos trabajar juntos por el futuro de todos los chicos, la escuela es el primer lugar donde empezamos a conocer la amistad, el compartir", sostuvo Macri.

Además señaló que todo lo que aprendan en la escuela les va a servir para hacer algo en la vida. "Queremos que cuenten con las herramientas que le permitan construir su futuro, queremos que tengan más oportunidades", sostuvo.

Por último, destacó la labor de los docentes. "Ellos ponen el amor y la dedicación todos los días, tenemos un mundo muy desafiante y queremos que nuestros chicos tengan acceso a buen trabajo, que le permitan desarrollarse, tener la autoestima alta, y para eso, tenemos que adaptarnos a los cambios que están sucediendo en el mundo hoy", finalizó.