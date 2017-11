Taxista salteño abusó de una joven y luego amenazó con “hacerla desaparecer”

El caso fue denunciado por un policía retirado, quien acusó al taxista por el abuso sexual en perjuicio de una de sus hijas, de 20 años, a quien el conductor manoseó cuando la trasladaba a su vivienda, en la zona oeste de la ciudad.





El ex policía, relató que reside en barrio Santa Victoria junto a sus seis hijos, pero que los mismos suelen visitar a diario a su ex mujer, quien vive en la localidad de Atocha, por lo que a veces regresan tarde a casa.





En los últimos días, tres de sus hijas, de 20, 16 y 14 años, fueron de visita a la casa de su madre y dado que se hizo tarde, una vecina contactó a un taxista, quien iba a trasladar a las jóvenes hasta su vivienda, en barrio Santa Victoria.





Al regresar a su casa, el policía retirado encontró a sus hijas atemorizadas, circunstancias en que una de ellas, la de 20 años, indicó que al regresar de la casa de su madre en un taxi, conducido por un sujeto, compadre de una vecina de Atocha, este sujeto abusó de ella.





La joven sostuvo que iba en el asiento del acompañante, mientras sus dos hermanas menores lo hacían en la parte de atrás. Agregó que al circular por la avenida Costanera, en inmediaciones de Villa Unidad, a la margen del río Arenales, el taxista comenzó a manosear sus partes íntimas.





Escape

Ante esta situación, la joven se resistió y logró sacar la llave de encendido del auto, por lo que el rodado se detuvo, oportunidad que fue aprovechada para descender del taxi. En seguida, las tres jóvenes corrieron y abordaron un remise, en el que llegaron a la vivienda de su padre.





A los días, el acusado, quien ya estaría identificado, se presentó en la casa del ex policía, oportunidad en que fue atendido por un hermano de la víctima, a quien el conductor le dijo: “Decile a las chicas que más vale que no me denuncien porque si no las voy a hacer desaparecer a las tres”.