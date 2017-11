Tras la muerte de un bebé de Cerrillos, se inició una causa penal

Girola Scavone consultado por el hecho fatídico del día 3 de noviembre donde Andrés Deian Colque de 1 año y 5 meses perdió la vida tras un cuadro de diarrea, explicó que el nene había sido atendido en el centro de salud, donde seguramente el profesional que lo atendió consideró necesario hospitalizarlo, por ese motivo llega a la emergencia del hospital Santa Teresita desde donde con atención pediátrica es derivado hacia el Materno Infantil donde ante una descompensación fallece en el sector de emergencias.

El gerente consultado por la denuncia de la madre del menor, donde daba cuenta de la falta de un respirador de mano dijo “no tenemos en el hospital y nunca tuvimos, un respirador está en una terapia intensiva pediátrica y las ambulancias no tienen nunca, no es equipamiento habitual en una ambulancia”

Además el profesional aclaró que ya la semana pasada se ha cursado un informe de la historia clínica del menor a la Fiscalía penal Nº 3 y al Ministerio de Salud, tras recibir un pedido de ambos.

“Es un proceso que ya está en vía legal, porque hay una denuncia realizada, están en proceso investigativo, que se lleva por dos vías, Judicial y una investigación desde el Ministerio de Salud que busca esclarecer la situación y ver que sucedió y se toman las medidas que corresponden en función del resultado de la investigación”

Pedido de remoción

Consultado por InformateSalta sobre el pedido que el diputado Mario Ávalos para que sea removido, el director Gonzalo Girola Scavone dijo “Creo que al ser el gerente me responsabilizarían a mí de algo que en realidad yo no he tenido nada que ver, yo no lo he atendido al niño…desconozco por qué ha sido dirigido así, contra mi persona”

En cuanto a las quejas que el diputado Ávalos dice estar al tanto, sobre el descontrol y mala atención de los profesionales en el Nosocomio recordó que desde que asumió en 2016 se ha puesto a disposición de la gente para que cualquier queja se la hagan llegar personalmente o se la presenten a través de notas.

“Que vengan y que digan que fueron mal atendido cosa que yo tengo el medio legal para poder pedir un descargo al profesional que teóricamente hizo la mala atención, eso para tratar de mejorar" concluyó.