Mónica Antacle no será más la directora del Registro Civil

Sociedad Hace 1 hora

La ex titular del organismo presentó ayer su renuncia y a partir de hoy no ocupa más ése cargo. Si bien aún no está confirmado quién ocupará su lugar, a través de distintos medios se dio a conocer que Matías Assennato, ex secretario del área Metropolitana, reemplazaría a Antacle.