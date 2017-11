Macri en Salta: "Me gusta estar cerca de ustedes"

En la Unión, departamento Rivadavia, el presidente de la Nación Mauricio Macri, estuvo visitando distintas obras durante su paso por nuestra provincia por cuarta vez, acompañado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

InformateSalta estuvo acompañando al primer mandatario en su paso por el interior provincial, logrando dialogar unos cuantos segundos, al final de su visita a la Escuela 4824, en Pluma de Pato, en la que inauguró su nuevo edificio.

Allí el presidente de la Nación se refirió puntualmente a las obras en las rutas del interior de la provincia, que han despertado voces críticas. “Espero que podamos avanzar, tenemos el compromiso, para eso todos tiene que ceder algo”, expresó. Del mismo modo, comentó sobre las tareas que se llevan adelante en la Ruta 13, afirmando que las tareas “van a avanzar, la 13 va a avanzar”.

Por otra parte, se mostró contento de poder llegar a lugar de la Argentina que antes no habían sido visitados por sus antecesores: “Me pasa en casi todos los lugares, me dicen que nunca fue un presidente, pero me gusta estar cerca de ustedes, llevarles las ideas y las ganas de construir la Argentina que soñamos”.

Diálogo

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también habló con InformateSalta, resumiendo el diálogo que mantuvo con el presidente, mientras estuvo visitando la provincia. “Estuvimos conversando sobre las cosas que estamos haciendo, las obras en la ruta 13 y las posibilidades de salidas productivas en la región, y de distintas políticas”, sintentizó.

Así, el mandatario salteño añadió que “le propuse la idea de la tasa de inspección municipal uniforme para la Argentina, y dijo que hay una mirada favorable del gobierno” al proyecto. También adelantó que volverán a conversar del tema este jueves, cuando se reúnan todos los gobernadores nuevamente.

Salir del sueño a la realidad

Aprovechando la oportunidad, InformateSalta habló con Dario Palma, director de la escuela 4824, en Pluma de Pato, de la cual Macri inauguró su nuevo edificio. “Es un día importante, es histórico, fue una lucha larga desde hace 20 años en la comunidad, hoy es como despertar de un largo sueño”, calificó a la jornada vivida.

Palma rememoró los comienzos de la educación primaria en el año 2000, donde los chicos tenían que estudiar debajo de los árboles, para luego pasar a un salón de 10 mts cuadrados. “Ahora se puede ver una obra magnífica”, se mostró alegre el director de unos 178 alumnos que asisten a la institución.