Tras vencer 2 a 1 a Deportivo Mandiyú de Corrientes, el delantero de Juventud Antoniana, Leandro “Chancha” Zárate, autor de uno de los goles, en diálogo con InformateSalta, destacó la importancia del triunfo que puso fin a una racha de 7 fechas sin sumar de a tres.

El ex Gimnasia sostuvo que necesitaban ganar para no perderle pisada a los de arriba. "Necesitábamos sumar de a tres, veníamos de varios partidos sin victorias. Necesitábamos esto, para acercarnos. Es bueno acortar puntos y tenemos seguir igual”, explicó.

También se refirió a los hechos de indisciplina. “Mas allá de todo lo que se dijo de mi persona y que estoy dolido, tengo la tranquilidad de hacer bien las cosas”, dijo.

El próximo rival del Santo será Chaco For Ever, que jugará el próximo domingo. Para este partido Godoy tendrá muchas bajas. César More y Gonzalo Menéndez se perderán el partido. Además se evaluará los golpes de Ratón Ibáñez y Pablo Garnier.