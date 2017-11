Indignante: Mujer discapacitada viaja ‘parada’ en el colectivo

“Nos llega esta imagen de una joven discapacitada que viajó parada, seguí así Salta que vamos bien”, expresa el texto que acompaña la foto de una joven discapacitada que viaja de pie, ayudada por las muletas, en una unidad de SAETA ante la indiferente mirada del resto de los usuarios.

Tras virilizarse en el grupo "Me pasó en SAETA", la mayoría mostró su repudio al hecho. “Hay tanta gente egoísta, por eso estamos como estamos. Así de simple. ¿A dónde están las mujeres que cuidan de las mujeres o los caballeros? Cuando quieren nomás...después nos quejamos por todo”, señaló Agustín.

Incluso algunos le apuntaron al chofer. “El chofer tendría que haber pedido el asiento pero un laburador que por ahí no pudo cargar la tarjeta y quiere llegar a casa ahí si levantan la voz”, señalaron.

Otros trataron de justificar lo sucedido. “Capaz que ya se estaba por bajar o quizás no quería sentarse”, manifestó una usuaria, a la que se sumó otra. “Me juego a que la nena que está sentada en ese asiento es la hija y ella prefirió sentar la nena e ir parada”, expresó.

Pese a esto, es una foto que se repite. “Yo me subía en el 4A que va a Sauce con la pierna enyesada y con muletas y no me daba el asiento ni mi mamá”, señaló Ramón.