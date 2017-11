Caprichos de Salta: El secreto del éxito

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas la vigésima segunda entrega de la ficción de InformateSalta.

La siesta se presenta más caliente que la parrilla de San Lorenzo. Estoy con el ciego Jorge tomando café en el MAC; para ser honesto, estamos tomando aire acondicionado. Allá, afuera, la Plaza es una rotisería de pájaros y perros; un horno deshidratador de inconscientes y desorientados. Pasan por la vereda, como huyendo de la condena a la hoguera, los músicos de la Sinfónica que salen del Teatro Provincial; hombres y mujeres con contrabajos, violines, trompetas, clarinetes… Entonces, Jorge comienza un relato tan fantástico como enternecedor:

“Sabes, Siryab, los músicos son gente rara…los músicos de verdad, digo. Allá por los años 60, conocí a un tipo así. Un muchacho bien parecido, de buena familia. Gran guitarrista de formación académica, un poco timorato pero bueno. Un sujeto obsesivo en la técnica y con curiosidad por aquellas cosas que escapan al entendimiento. Un aspirante a salamanquero. Tocaba en reuniones del cholaje más rancio y amenizaba actos culturales muy elitistas. No lo voy a nombrar porque, como vos sabes, acá, cuando se niega algo o a alguien, eso, desaparece de la historia y ya no se discute nunca más ni las causas ni el efecto del fenómeno… pero lo podemos llamar Roberto para traerlo, hoy, hasta nosotros.

En fin, un día fue a tocar la viola a una reunión que se hacía en Cachi. Fue en su automóvil porque debía volver esa misma noche a Salta, al otro día tenía algunos compromisos ineludibles. El dueño de casa había logrado publicar un libro de cuentos y lo celebraba con grandes artistas y amigos que habían llegado de todas partes. En esa fiesta, Roberto conoce a una mujer. Bella mujer. Después de escucharlo tocar, se le acercó con una copa de vino y le describió cada una de sus presentaciones. Dijo llamarse Lili y que era su admiradora; también le ponderó algún gesto profesional. El, que nunca padeció la vanidad, le confesó que aún era un músico incompleto, que no había logrado acceder a los misterios más valiosos de la guitarra… en fin, le dijo que se consideraba un mediocre. Poco después de las 23 horas, Roberto se retiró del lugar a pesar de la insistencia de los presentes que lo instaban a quedarse. Es algo peligroso volver envuelto en tan espesa oscuridad, le dijeron; él insistió en que debía cumplir algunos compromisos sin demoras.

El guitarrista sale en su coche, cruza la noche sin luna y al llegar a Piedra del Molino se le queda el auto. Ni un alma alrededor. Se reprochó no haber atendido a los prudentes consejos de los asistentes a la fiesta y se resignó a esperar a que alguien pasara por ahí y lo socorriera. Obviamente, se durmió. Se emponchó para no pasar frío y cayó rendido por el cansancio y la frustración. Se despertó, rato después, al escuchar el sonido de una guitarra extraordinariamente ejecutada. Manoteó el asiento de al lado y no encontró la suya. Prendió las luces del auto y delante de si, vio a la bella dama de la fiesta, sentada en una piedra, tocando su guitarra. Roberto bajó y fue a su encuentro preguntándole de que se trataba esa rara escena. Ella le dijo que su guitarra era muy linda y que la estaba convenciendo para que le cuente todos sus misterios… para que se complete como músico. Entraron al auto, ya hacía bastante frío.

Lili le dio agua ardiente. Bebieron y charlaron de miedos y anhelos. Se besaron. Intimaron. Se escaparon del tiempo y el espacio. La dama le preguntó si le gustaría casarse con ella, Si se animaba a un amor eterno. Él dijo que sí. Ella encendió el auto y le dijo que manejara por aquel sinuoso camino que tenían delante. Roberto no lograba reconocer el camino que transitaba; le era muy extraño, pero no le importaba entender que estaba pasando. Nunca había sentido tanta felicidad, esa plenitud excelsa y esa inigualable seguridad eran adorables. Llegaron a un arroyo, lo cruzaron; del otro lado había una cueva. Entraron, un banquete los esperaba y cientos de personas les rendían homenaje. Artistas conocidos, personalidades de diferentes ámbitos.

Todos esperando por la celebración de la boda. En fin, se casaron y la fiesta duró quién sabe cuánto… Él volvió a la realidad en la cama de su casa; en el dedo anular de su mano derecha tenía un anillo con una letra griega (phi). Dicen que estuvo nueve días desaparecido. Lo encontraron inconsciente tirado en el Valle Encantado. Pasado un tiempo corto, Roberto ya se había convertido en un músico extraordinario pero… descubrió que lo que quería no era ser eso… lo que quería era estar con esa mujer. Una madrugada la fue a buscar a los valles; la encontró y le pidió que lo lleve con ella. La Señora de la Noche le dijo que él debía gozar de la vida y del éxito, que no era el momento. Ese era el pacto. Roberto le dijo que la amaba, que no quería ni la vida ni el éxito ni nada y el único pacto era el vínculo del amor. Lili le dijo que nunca nadie la había elegido por sobre las mieles del reconocimiento social. Eso era inaudito. Él le dijo que inaudito era no amarla y la hizo suya una vez más… y ya no lo volvieron a ver…”

-¿Usted me está diciendo que un salamanquero se enamoró de la Diablesa y renunció a la fama y al éxito?

-Él no renunció al éxito. Renunció a la vulgaridad. Dicen que los mejores guitarristas son hijos de ese matrimonio… decime chango… ¿Vos sabes cuál es el significado de tu nombre?

-La verdad es que no…

-Siryab significa guitarrista.

-Dígame, Jorge, usted… ¿Cómo sabe tantos pormenores de la historia?

-Yo estuve en ese casamiento.