Granizo en Cafayate causó preocupación por daños en los viñedos

La tormenta comenzó cerca de las 23 con fuertes vientos y se extendió por una hora y media aproximadamente en la zona urbana de Cafayate y alrededores. También cayó granizo, alertando a los productores vitivinícolas.

“Se vía que la tormenta venía de la montaña. Cayó granizo, eso nos asustó mucho. El viñedo está en plena producción y tenemos la experiencia de años anteriores donde el granizo causó mucho daño. Estamos evaluando la situación”, manifestó el intendente Fernando Almeda en Canal 9 Salta.

Dos familias que viven en la zona baja de Cafayate debieron ser asistidas por el desborde de los ríos. “Hay un sector en la parte baja de Cafayate donde se acumula mucha agua. Con la máquina de la municipalidad pudimos encausar el agua”, dijo Almeda.

Si bien no hubieron incidentes mayores, se registraron caídas de remas y se está analizando la situación particular en los viñedos. “Tenemos un porcentaje muy alto de calles con ripio, mucha agua que cayó y quedaron en muy malas condiciones. El granizo fue chico, estamos esperando reportes para saber qué daños puso causar en los viñedos. No fue para mayores”.