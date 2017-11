El peronismo que responde a Saénz convoca a una jornada sobre militancia

Frida Fonseca invitó a participar de una charla sobre violencia de género; los jóvenes y la política; y la reforma laboral. Será mañana, a las 9, en el Hotel Güemes. “Hay que construir un peronismo que no se identifique con la corrupción”, dijo.

En virtud de celebrarse mañana viernes 17 de noviembre el Día del Militante, Frida Fonseca, en diálogo con InformateSalta, invitó a participar mañana, a partir de las 9 horas, de una jornada de militancia social, en el que se expondrá sobre violencia de género; los jóvenes y la política; y la reforma laboral, a llevarse a cabo en el salón de eventos del Hotel Güemes, sito en España 446.

En la oportunidad, recordó que la fecha conmemora el retorno del exilio del Gral. Juan Domingo Perón, después de 18 años de haber estado fuera del país. “Su gobierno cayó a manos de los gobiernos militares en el año 55 y tuvo que exiliarse en España y desde allí comenzó un procesos histórico de retorno”, sostuvo.

Con respecto al rol actual del militante, sostuvo que es un momento muy importante para reivindicar los valores de la militancia peronista, que históricamente ha estado vinculado a un compromiso político y social para reparar la injusticia social. “Tiene que ver con transformar la realidad para lograr una mejor calidad de vida de los trabajadores”, señaló.

Además hizo hincapié en la necesidad de trabajar por una Argentina mucho más justa y más equitativa. “Hay que terminar con la grieta, que deteriora a la sociedad, hay que superar esa división, esa lógica de confrontación, con una mirada sobre todo orientada a la transparencia, al trabajo social desinteresado, para poner en la agenda pública y política los problemas graves que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia”, dijo.

También manifestó que el militante tiene el desafío de construir un peronismo distinto que no se identifique con la corrupción, el robo, ni el enfrentamiento, sino con la lucha por los valores sociales.







Nuevo espacio

Fonseca explicó que están construyendo un espacio que se denomina “Peronismo al frente”, que se encuentra liderado por el intendente Gustavo Sáenz. “Está integrado por un montón de compañeros, los cuales no nos sentimos conducidos ni conformes ni adherimos a la conducción actual del PJ, sino que entendemos que el peronismo tiene que reconstruirse desde otro espacio”.

Jornada militante

Fonseca señaló la necesidad de realizar un análisis profundo, de tres temas centrales a discutir desde el peronismo, uno de ellos, la problemática de las mujeres en relación a la violencia de género donde Salta es la provincia con el índice más alto de muertes por violencia de género, a lo que se suma la cantidad de denuncias que por semestre tenemos en la ciudad. La disertación estará a su cargo.

El otro tema importante, que será abordado por el concejal Matías Cánepa, es el liderazgo de los jóvenes en la política y su participación. “El kirchnerismo ha sido una situación muy negativa de lo que es el peronismo, creo que hoy por hoy vemos un país totalmente postergado, un espacio político absolutamente vinculado a la corrupción, a la falta de transparencia, creo que los jóvenes necesitan tener hoy otra mirada política distinta de un peronismo que tenga otras perspectivas y otros valores", dijo.

Por otro lado, indicó que analizarán las problemáticas de la reforma laboral, que involucra a los sectores trabajadores, que históricamente han sido la columna vertebral del movimiento peronista, a través de una charla a cargo de Neil Bhuller. “El peronismo se tiene que involucrar activamente, es necesario que los peronistas marquemos postura y opinemos”, afirmó.







Duras críticas a Godoy

Al ser consultada acerca de las expresiones del Dr. Godoy, quien aseveró que Gustavo Sáenz ya no es peronista sino macrista, manifestó que cuestiona mucho y disiente totalmente no solamente con sus expresiones y manifestaciones sino con su forma de hacer política. “Me parece que es simplemente una expresión interesada, que forma parte de esa lógica de confrontación permanente. Es una mirada que no acepta las diferencias ni una visión distinta”, expresó.

Además aseguró que Godoy está enquistado en la conducción del PJ y se niega a dejar los espacios de poder. “Vemos que está enquistado hoy también en la cámara de Diputados, que no escucha, que no atiende a una mirada distinta y que ha impedido el debate y el diálogo constructivo dentro del PJ, cualquier manifestación que parta desde esa lógica obviamente no es constructiva, ni positiva, ni sirve para que el Partido Justicialista pueda superar la crisis tremenda en la cual se encuentra y se ha evidenciado en las últimas elecciones”, finalizó.