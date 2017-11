Ratas en Av. San Martín: “No debe haber lugar más seguro en comida que el mercado San Miguel”

Tras la difusión de un video que muestra la presencia de ratas en inmediaciones al mercado San Miguel, José “Pepe” Muratore, administrador del lugar, en diálogo de InformateSalta, explicó que “no salen del mercado”, sino del local de al lado, que supo ser sede del mítico H&R Maluf.







En ese marco, señaló que se realizan fumigaciones cada mes. “Tenemos el problemas que al lado del mercado está H&R Maluf, nosotros la hacemos limpiar todas las noches a la vereda, barremos, alzamos la basura, porque esto no tiene dueño y no se hace cargo nadie. Si no limpiamos la esquina que está abandonada, siempre vamos a renegar con esos bichos”, expresó.

Además indicó que se hacen tratamientos de cebo, y cuentan con una gran cantidad de gatos para evitar la presencia de las ratas. “En todos los mercados del país y del mundo vas a ver siempre gatos por el tema de las ratas, pero son difíciles de erradicar, tendrías que tratar todos los pluviales de la vuelta”, sostuvo a InformateSalta.







Con respecto a la salubridad e higiene, señaló que no debe haber lugar más seguro que el mercado en lo que es comida. “No hay ni comida calentada siquiera, todo lo que se elabora se hace en el día, yo le doy la tranquilidad a la gente, que la comida del mercado debe ser una de las más cuidadas y tratadas del centro de la ciudad de Salta”, finalizó.