Seis meses sin Gala: “No encontramos la forma que vuelva a casa”

Se cumple exactamente medio año de la última vez en que se vio a la joven Gala Cancinos, en las inmediaciones del Parque del Bicentenario, antes de su desaparición y el inicio del intento por dar con su paradero, hasta ahora sin resultados positivos. En ese contexto, la familia de la adolescente marchará nuevamente por las calles del centro capitalino, este sábado a las 18 horas, pidiendo que la sociedad siga colaborando en su búsqueda, al igual que no decaiga el esfuerzo de las autoridades para encontrarla.

El padre de Gala, Javier Cancinos, dialogó con Canal 9 donde contó cual es el estado de la investigación para saber el paradero de su hija: “Sabemos que están tras algunas pistas, pero en estos momento por el secreto de la investigación, no tenemos una novedad cierta”.

No obstante, no piensan bajar los brazos. “Seguimos en la lucha para que la gente sepa que Gala aún no está con nosotros, la comunidad debe saber que es una joven de esta tierra, que ha desaparecido y no encontramos la forma que vuelva a casa”, lamentó.

Recompensa

Javier señaló que solicitaron un incremento de la recompensa por datos certeros que puedan dar con Gala, pero que el pedido fue negado: “Lo he pedido a través de la Fiscalía, pero me la denegaron, me dijeron que era poco tiempo de la desaparición, y por protocolo, para que la aumenten”. Cabe recordar que la recompensa actual es de $500.000.

Por otra parte, reconoció que su familia vive “una tranquilidad subjetiva”, en la esperanza de que Gala sigue con vida. “Queremos creer que es así, sentimos que Gala está viva y tiene que saber que la estamos esperando “.

Finalmente, mencionó que en la vida diaria ahora sienten que “hay muchos espacios vacíos, las cosas de Gala están en su lugar, los almuerzos y las cenas son muy distintos… a veces uno está fuerte pero en otras te desmoronás, pero hay que seguir para encontrarla”.