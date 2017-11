Daños en la iglesia de Metán: “Fue un milagro que no hubiera nadie”

Ayer por la tarde, la ciudad de Metán sufrió un intenso temporal de lluvia y fuertes ráfagas de viento. Algunas de las consecuencias del temporal se registraron en la Parroquia del Señor y la Virgen del Milagro ubicada en San José de Metán, donde parte del techo se vino abajo.

InformateSalta dialogó con el párroco de esa localidad, el padre Carlos Castillo, quien amablemente brindó unos minutos a este medio para comentar el panorama de la iglesia.

“Se cayó la mampostería que estaba en la parte de nave central, sobre una de las partes laterales, una parte medio vieja del techo tenía chapa de fibra de cemento de unos 20 mts. cuadrados, el ladrillo se cayó y derrumbó parte del techo”, resumió el sacerdote sobre lo ocurrido en el lugar”.

No obstante, el padre Castillo agradeció que no hubiera nadie en el lugar cuando pasó el derrumbe: “Fue realmente muy providencial que no hubiera nadie, que pasara en la mañana; ahora hay que remover los escombros, voltear parte del cielo raso y poner algo contra las lluvias”. Del mismo modo, añadió que lo ocurrido “fue grave, aunque no tuvo consecuencias demasiado grandes”.

Finalmente, adelantó que mañana tendrán una reunión con el Consejo Pastoral de Asuntos Económicos para empezar a diagramar las refacciones, aunque “la Municipalidad y los bomberos ya están sacando lo que es peligroso, muchísima gente, productores, se han puesto en contacto para darnos ayuda y solidaridad”, agradeció.