Destape hot: es 16 años menor que el hermano de Pampita

Dueña de unos 88-59-89 distribuidos en 1,65 metro de estatura, Vicky Garay (18) -la cuñada de Carolina “Pampita” Ardohain- comenzó a hacer sus primeras armas en el mundo del modelaje. La bella joven está en pareja desde hace casi dos años con Guillermo (34), el hermano de la jurado de ShowMatch, y contó detalles de la particular historia de amor.



“Empezamos a salir cuando yo había cumplido los 16, era menor de edad, y él tenía 32. Para nosotros, la diferencia de edad nunca se notó. Nos sentíamos súper cómodos juntos. Yo estaba en mi último año del secundario, con el viaja de egresados de por medio, y él venía de una relación larga con una mujer más grande que él”, relató.



“Guillermo me pasaba a buscar por el colegio y nos íbamos a tomar algo. Y de a poco lo fui llevando a las fiestas de mis amigos. Desde el día que nos conocimos no nos separamos más. No oficialicé la relación con mi familia hasta que egresé. Era complicado porque él llevaba una vida de soltero, hombre grande y yo era una colegiala”, agregó sobre la relación.



Además, Vicky habló de sus sueños. “Estoy haciendo el CBC para la carrera de Abogacía. Soy de defender a la gente, siempre me gustó ser así. Creo que el estudio se puede complementar con el modelaje. Me gustaría ser abogada penalista. Admiro a Fernando Burlando, veo cómo trata sus casos mediáticos y me encanta. Me gustaría ser una abogada mediática”, explicó.



A la hora de referirse a su incipiente carrera como modelo, sorprendió al revelar a quién admira al no elegir a su famosa cuñada. “Mi gran referente es María Vázquez. Es súper fina, tiene años en la profesión y en el medio y una familia hermosa”, afirmó la joven.



Mirá las fotos:

La combinación de malla 😎👏 Una publicación compartida de 🌸 V I C K Y 🌸 (@vickygarayy) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 3:52 PST Y algun dia... 👰 Una publicación compartida de 🌸 V I C K Y 🌸 (@vickygarayy) el 17 de Ago de 2016 a la(s) 5:30 PDT