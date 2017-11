Emotiva historia: psicopedagoga con parálisis cerebral enseña sobre la discapacidad

El relato de Constanza Orbaiz, una psicopedagoga de 34 años que nació con una parálisis cerebral, sorprendió a Argentina y al mundo.

“En el colegio donde trabajo los chicos ya saben que hablo así. Hablo raro. Según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero en realidad hablo así porque cuando nací tuve un paro cardiorespiratorio y otro más a las doce horas de nacer”, cuenta Constanza.



“Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver”, subrayó la argentina, quien hace cuatro años recibió en su país los premios Alpi y TOYP.



Cuando nació en Buenos Aires, la falta de oxígeno le ocasionó una lesión en el cerebro que afectó toda la parte motriz. Fue diagnosticada con parálisis cerebral.



En el colegio conoció las dos caras de la discapacidad. Por un lado, encontró profesores que la acompañaron y que pudieron ver en ella “todo lo que podía hacer”. Pero también estuvieron aquellos que pensaron que no iba poder terminar el colegio.



“Preferían que estuviera en el fondo del aula porque no sabían qué hacer conmigo. No estaban preparados. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda un whatsapp y te dice: ‘Prepárate, llego en cinco”.



Hoy, la joven se desempeña como psicopedagoga en un colegio y fundó el Proyecto “Desde Adentro”, a través del cual difunde su mirada sobre la discapacidad.



“Trabajo pensando formas para que otros puedan”, destacó Constanza.



Mira un video con el potente mensaje de Constanza Orbaiz.