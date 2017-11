Así se repartieron los sobornos el día que murió Julio Grondona

Siguen las revelaciones de Alejandro Burzaco sobre los casos de corrupción ligados con el mundo del fútbol. Ahora se refirió Julio Grondona, más precisamente a su funeral, y el cónclave que se formó ahí mismo para repartir los sobornos.

“Inmediatamente luego de la muerte de Julio Grondona hubo una reunión, en el funeral tuvieron una reunión” explicó el ceo de Torneos y Competencia. No se definió la continuidad política de la Conmebol sin uno de sus máximos referentes, ni siquiera para despedir de su compañero político. El objetivo era repartir los sobornos que previamente cobraba el hasta ese entonces presidente de AFA.

“Grondona había estado apoyando a Torneos, ayudándonos, beneficiándonos, y yo entendí que tanto Torneos como yo quedábamos huérfanos. Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con (Juan Ángel) Napout (presidente de la Conmebol en ese momento) y Marco Polo del Nero (ex presidente de la Federación brasileña y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA)” explicó antes de agregar: “Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de que se llevaba Julio Grondona por la Copa Sudamericana y la Libertadores”.

Sin embargo otro nombre que apareció con relación a los sobornos fue el de Luis Seguro, sucesor de Grondona en la presidencia de AFA. “Me dieron un panorama general de dónde enviar los fondos que recolectaba Grondona entre otros ejecutivos de Conmebol. Y resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la Asociación del Fútbol Argentino, porque Segura me estaba preguntando también cuánto había para él. Ellos me dijeron ‘comenzá a pagarle a Segura 300 mil dólares por año, que es lo que sobra'” agregó.

