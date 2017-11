Echaron a Victor Hugo Morales del grupo Indalo

El conductor ya no forma más parte del staff de C5N. Tras ser desvinculado del grupo y echado del canal de noticias, escribió en Twitter afirmando si caso como "previsible”.

Este mediodía echaron al conductor Víctor Hugo Morales de C5N y desde este viernes no conducirá su programa en su horario habitual de las 18hs, por la señal televisiva nacional de C5N, donde trabajaba. Así lo informó el conductor a través de sus redes sociales.

Según señala el diario La Nación, la decisión de su despido llega en un contexto complejo para la señal del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López, que buscó pasar a manos recientemente al grupo inversor OP, de Ignacio Rosner.

"Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!", escribió el periodista en la red social Twitter sobre su despido.