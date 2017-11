Víctimas de accidentes: “La partida de un ser amado te parte el corazón”

El 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, fecha en que familiares y amigos recordarán a sus seres queridos, quienes con su partida dejaron un vacío imposible de llenar, que solo encuentra calma al mirar al cielo. Allí una estrella gigante brilla y nos cuida. El caso de Rául Padovani es un ejemplo, entre tantos otros.

Sin explicación ni advertencia, de un día para el otro la vida le arrebató a su hija Verónica en un siniestro vial. Una parte de sí, murió ese día. Sin embargo, otra tomó aún más fuerza, y lo alentó a luchar por una causa: que a nadie le volviera a pasar lo mismo. Así fue como creó “Padres de víctimas de conductores ebrios e irresponsables” (PAVICEI), quienes el domingo, a las 10.30 horas, se apostarán en Av. Tavella 2250 para hacer lo que hacen todos los días: recordar a sus seres amados.

Ese día, hablarán las autoridades, madres, y luego un ‘cura’ bendecirá a los familiares, quienes realizarán una ofrenda floral, justo antes de uno de los momento más emotivos y de quiebre: el minuto de silencio. “En ese momento te acordás de los mejores momentos de tus seres queridos que han fallecido en los hechos viales, en ese momento la veo a mi hija, la tengo ahí presente”, señaló casi al borde de las lágrimas.

Luego soltarán un globo al cielo, que lleva el nombre de cada uno de ellos, con un mensaje emocionante, con esa charla que quedó pendiente, y que nunca fue. “Yo pienso que ese globo llega a manos de ellas, siempre le digo ‘te amo, te extraño, te quiero mucho’”, es como volver a estar en contacto con ella, y después cuando llegan los redoblantes te parte el corazón, no hay forma de resistir”, manifestó.

Aunque para muchos el dolor es insoportable e imposible de sobrellevar, otros entienden que el mejor homenaje a los que ya no están es ponerse al servicio de la sociedad. “Queremos que la partida de nuestros seres queridos no haya sido en vano, por eso es que nosotros hemos puesto el dolor al servicio de la sociedad, para que no sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros”, explicó.

Pese a que las fotos se tiñen por el inexorable paso del tiempo y los buenos momentos queden guardados solo en el cincel de la memoria, la imagen de lo que fueron, perdura para siempre, como si nunca se hubieran ido. “Cada vez que vamos por los colegios enseñando, se me refleja mi hija. Cuando enseñás la educación vial, creo que le estoy enseñando a mi hija”, sostiene.

La culpa muchas veces gana espacio, aunque no la tengamos, se escurre traicionera en nuestra mente como para dar explicación a algo que no la tiene. “Yo me echo la culpa que mi hija murió, porque yo no le tendría que haber permitido que salga ella sin casco, la culpa también es de los padres, de los que no nos involucramos. Capaz que la tendría con vida, capaz no, no lo sé, pero habría mayores posibilidades”, señaló.

Aunque doloroso, el mensaje es claro. “Usá casco, mi hija falleció por no usar casco”, expresa Padovani, la experiencia propia lo avala. Nadie le devolverá a Verónica, pero él, que nada tiene de egoísta, busca predicar con el ejemplo.

La buena noticia, es que de a poco, las cosas van cambiando. En Salta Capital, el 85% de los motociclistas usa el casco, pero no así en el Interior. Además la implementación de la tolerancia cero está dando resultados. “En Salta capital se ha reducido casi en un 40 o 50% de personas que antes conducía bajo los efectos de alcohol”, sostuvo.

Pero aún falta. ”Está faltando un cambio de actitud, festejo la incorporación del conductor responsable, siempre le recordamos a la gente que no tiene que andar rápido, que tiene que respetar las leyes de tránsito, es una labor de todos los días, primero se enojan, pero después te agradecen y eso es lo bueno”, finalizó.