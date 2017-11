Teoría china vaticinó quién será el nuevo campeón en Rusia 2018

Una teoría china asegura que Brasil será el campeón en el Mundial de Rusia 2018 .



La hipótesis no se basa en ningún análisis futbolístico.Si bien el Scratch tuvo una temporada notable desde que Tite reemplazó a Dunga a cargo del equipo, el axioma no se remite al aspecto deportivo. El oro olímpico en Río de Janeiro, las producciones de Neymar, la solidez defensiva, la velocidad de sus laterales y la extraordinaria eliminatoria amparada en los 12 triunfos, 5 empates y una solitaria derrota son argumentos ignorados por la investigación asiática.



La afirmación surge a partir de los antecedentes que se establecieron según el horóscopo chino. Como sólo existen 12 signos y los mundiales se juegan cada cuatro años (12 es múltiplo de 4), el campeonato internacional sólo se disputa en las fechas correspondientes a los años Caballo, Perro y Tigre. El hecho de que no se hayan disputado torneos durante los conflictos bélicos relacionados a la Primera y Segunda Guerra Mundial no incidió en la tendencia.



Lo llamativo es que en cada edición que se disputa el certamen más codiciado del planeta durante los años Perro el campeón es Brasil o Italia (1934, 1958, 1970, 1982, 1994 y 2006). Según los astrólogos chinos la fórmula no cambiará y la eliminación de la Azzurra en el repechaje frente a Suecia posiciona al pentacampeón como favorito a quedarse con la corona.



Otras coincidencias que fomentan las esperanzas brasileñas se basan en la comparación que circuló en las redes sociales entre lo que pasó en Suecia 1958 y lo que será Rusia 2018: Alemania llegó a la Copa del Mundo con la misión de defender el cetro e Italia sufrió una sorpresivo golpe en las eliminatorias. Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos tampoco consiguieron la clasificación (para el Mundial de Suecia sólo participaron 16 selecciones).



Naturalmente, tanto Brasil como Italia han logrado coronarse en otros años correspondientes a otros signos del horóscopo chino, como los casos del Tigre, que tiene la particularidad de entregar a un campeón distinto en cada edición (Italia en 1938, Uruguay en 1950, Brasil en 1962, Alemania en 1974, Argentina en 1986, Francia en 1998 y España en 2010).



A pesar de ser una teoría amparada en las coincidencias y ajena a las estructuras futbolísticas, el elenco de Tite se convirtió en el principal aspirante a quedarse con el trofeo. Probablemente las casas de apuestas hayan ignorado esta hipótesis, pero lo cierto es que será el equipo que menos pague si se consagra en Rusia. A partir del 14 de junio del próximo año se resolverá si la hipótesis se trata de un misterio planteado por los astrólogos asiáticos o si se trató de Un Cuento Chino.